"Wer nicht hüpft, der ist für Feinstaub" - einer der Slogans, mit denen Schüler in Berlin am Freitag erneut für mehr Klima- und Umweltschutz demonstriert haben. Seit Wochen versammeln sich Jugendliche immer Freitags vor dem Bundeswirtschaftsministerium, um den Druck auf die Regierung aufrechtzuerhalten. Dafür schwänzen viele von ihnen die Schule. Ein Streik im Namen des Klimaschutzes, unter dem Motto "Fridays For Future". "Das zeigt einfach noch mal ganz stark, dass wir uns als ganze Generation auflehnen und von überall - vom kleinsten Dorf in Hessen, mit 400 Seelen, mit denen ich neulich gesprochen habe - zeigen wir, dass wir streiken und dass wir es nicht hinnehmen, dass seit 40 Jahren unsere Zukunft verspielt wird. Seit 40 Jahren ignoriert wird, dass wir vor einer Klimakrise stehen und dass wir keine Chance haben, außer jetzt zu handeln. Und wir sagen euch allen da im Bundeswirtschaftsministerium, im Bundestag: Handelt jetzt, tut was fürs Klima, und gut genug und nicht nur ein bisschen. Es ist eine Klimakrise und kein Klimawandel. Wir müssen jetzt handeln." Aus allen Gegenden Deutschlands waren die Schüler angereist, einige im Klassenverband, begleitet von ihren Lehrern. So auch von Erik Klausch aus Mecklenburg-Vorpommern. "Ich glaube, dass an Tagen wie heute die Schüler mehr lernen, als ich ihnen beibringen kann, in drei oder vier Wochen Unterricht. Weil hier sind, lernen die Schüler Kompetenzen und die Möglichkeit sich einzubringen. Und das ist viel wichtiger in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit und für die Zukunft, als trockene Materie, die ich Ihnen im Unterricht beibringen kann." Auch Eltern haben sich in den Schülerstreik eingeschaltet. Unter dem Hashtag Parents for Future ermutigt ein Zusammenschluss von Zitat "Eltern, Freunden und engagierten Menschen" die Schüler im Internet. Sie sollen die Proteste fortsetzen. Die Schüler in Berlin schienen daran am Freitag keinen Zweifel zu lassen. Nicht nur in deutschen Städten gingen Schüler auf die Straße - auch anderswo in Europa, wie hier in Paris, forderten Jugendliche mehr Klimaschutz. Unter ihnen war auch die 16-jährige Grete Thunberg, die den Größen aus Politik und Business auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Kopf gewaschen hatte - sie hatte zuerst zu den Schülerstreiks aufgerufen.