Mehrere Tausend Ärzte haben am Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen an kommunalen Kliniken und für die Wiederaufnahme der Tarifgespräche demonstriert. Die zentrale Kundgebung fand in Frankfurt am Main statt. An dem eintägigen bundesweiten Warnstreik beteiligten sich Klinikärzte aus 13 Bundesländern. In den vom Warnstreik betroffenen Kliniken wurde nach Angaben des Marburger Bundes, der Interessenvertretung der Klinik-Ärzte, eine Notdienstversorgung sichergestellt. Armin Ehl vom Marburger Bund: "Die Ärztinnen und Ärzte haben sehr grundsätzliche Forderungen. Es geht nicht nur ums Geld dieses Mal. Es geht um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zwar so, dass die Ärztinnen und Ärzte es auch schaffen, 20, 30 Jahre ohne ausgebrannt zu sein für ihre Patientinnen und Patienten da zu sein. Und dafür fordern wir Dinge, die eigentlich für andere Arbeitnehmer völlig normal sind. Wir wollen eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung, wir wollen zwei freie Wochenenden im Monat haben und wir wollen, dass wir sechs Wochen vorher wissen, wann die Dienste überhaupt stattfinden. Also im Grunde genommen Dinge, die völlig normal sind, aber nicht in den Krankenhäusern in Deutschland." Den Klinik-Ärzten geht es vor allem um verbesserte Regelungen für den Bereitschaftsdienst. Zudem klagen viele von ihnen über Hunderte unbezahlte Überstunden.