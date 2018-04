(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, am Montag in Berlin: "Ich habe mich nicht gegen ein Verbot von Glyphosat ausgesprochen. Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine europarechtliche Frage ist. Österreich hat ein Komplettverbot ausgesprochen. Und das ist europarechtswidrig. Deshalb halte ich mich an unseren Koalitionsvertrag, wie wir das verabredet haben, sofort mit einer Reduktionsstrategie bei der Glyphosat-Anwendung zu beginnen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen etwas vorlegen, wo wir die Anwendung einschränken. Zum Teil bei Personengruppen einschränken, die nicht beruflich tätig sind. Aber auch bei der Flächenanwendung, wenn es auch um Oberflächenanwendungen etc. geht. Also, ich bin da vertragskonform."