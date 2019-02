(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner (CDU), am Mittwoch im Bundestag: "Wir haben alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette eingebunden, denn Lebensmittelverschwendung finden wir überall. Und bei dieser Lebensmittelverschwendungsstrategie, oder Entgegen-Strategie, haben wir vier Handlungsfelder. Das sind die politischen Rahmen, wo wir uns anschauen, gibt es Hindernisse bei Hygienevorschriften, bei rechtlichen Vorschriften, bei der Kreislaufwirtschaft. Dann gibt es die Prozessoptimierung in der Wirtschaft. Da geht es auch um Innovation. Da geht es auch um intelligente Verpackungen, die einem anzeigen können, ob das Produkt doch noch haltbar ist. Und es geht auch um Verhaltensänderungen aller Beteiligten. Das fängt in der Ausbildung und Fortbildung in der Gastronomie an, aber es hat auch etwas mit der Schule zu tun. Und viertens: Forschung und Digitalisierung." // "Wir haben mit den Tafeln vieles erreicht, ohne Gesetz. Und auch die Tafeln selbst sind gegen eine gesetzliche Regelung, wie es das zum Beispiel in Frankreich gibt. Wir haben mit den Tafeln 260.000 Tonnen im Jahr Lebensmittel gerettet. Das sind in Frankreich etwa 46.000 Tonnen. Insofern sind wir da sehr, sehr weit. Wir alle sind gefragt." // "Und das fängt beim ganz Einfachen an. Lebensmittel wegzuwerfen, fängt schon mal dort an, dass man selber riecht, schmeckt und probiert. Und am Ende entscheidet, ist es eben nicht doch noch wert und noch gut. Dass wir die Lebensmittel so wertschätzen, indem wir sie auch ihrer Bestimmung zufügen und verzehren, gerade angesichts der über 800 Millionen Menschen, die hungern."