Es ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, die Debatte um Süßgetränke wie Cola. Die Verbraucherschutz-Organisation "Foodwatch" hat am Mittwoch in Berlin die Ergebnisse ihres Reportes zu Coca-Cola vorgestellt. Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker warf Coca-Cola vor, mitverantwortlich für Fettleibigkeit und Diabetes zu sein. Dabei nutze der Konzern Methoden, wie man sie von der Tabakindustrie kenne: O-Ton: "Und was hier nötig ist, ähnlich wie in Großbritannien, ist eine Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke. Sie führt in Großbritannien bereits dazu, dass der Zuckergehalt reduziert wird, die Rezepturen verbessert werden. Wir sollten hier in Deutschland auch die Süßstoffe mit einbeziehen in diese Steuer, damit hier nicht auf andere süßende Zutaten ausgewichen wird." Der "Leiter Nachhaltigkeit" bei Coca Cola, Uwe Kleinert, sagte, man sei für jede konstruktive Diskussion offen. Leider gehe es "Foodwatch" aber mehr um eine Kampagne gegen "Coca Cola". Jedenfalls sei eine Extra-Steuer auf Zucker in Getränken nicht sinnvoll: O-Ton: "Man kann Übergewicht nicht weg-besteuern. Man kann vielleicht durch eine Steuer auf einzelne Lebensmittel erreichen, dass einzelne Lebensmittel etwas weniger konsumiert werden, dafür wird dann aber auf andere ausgewichen." Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU sagte, sie lehne eine Steuer auf Zucker in Lebensmitteln im Kampf gegen zunehmende Fettleibigkeit und Diabetes ab. O-Ton: "Wenn man eine Zuckersteuer erhebt auf ein Produkt, ist damit noch nicht gewährleistet, dass wir das Thema Fehlernährung in den Griff bekommen", Ausgelöst wurde die Debatte unter anderem durch eine in Großbritannien seit diesen Monat gültige Abgabe auf zuckerhaltige Getränke. In Deutschland haben Union und SPD im Koalitionsvertrag eine "Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten" vereinbart.