Run auf Toilettenpapier am Dienstag in Taipeh. Bereits am Wochenende gab es vielerorts in Taiwan kein Halten mehr in den Supermärkten. Kunden deckten sich aus Angst vor steigenden Preisen mit den nützlichen Papierrollen ein. Die leeren Regale sprachen Bände, zu wählerisch zu sein, ergab da wohl keinen Sinn mehr. O-Ton: "Ich war in zwei, drei anderen Läden, hier gibt es auch nicht die richtige Sorte. Also holen wir einfach, was da ist." Das Verbraucherschutzministerium versuchte, zu beschwichtigen. O-Ton: "Die Preise und Marken in den Geschäften sind bereits festgesetzt, die Verträge unterschrieben. Die Preise sind in Katalogen gedruckt. Die Läden haben bestätigt, dass sie sich bis Mitte März nicht ändern werden. Ich bitte die Konsumenten dringend, sich nicht zu sorgen und keine Panikkäufe zu tätigen." Nach Medienangaben starteten die Hamsterkäufe, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass die Hersteller von Toilettenpapier mit einem Preisanstieg von zehn bis 30 Prozent rechneten. Grund sei ein Versorgungsengpass bzw. eine Teuerung bei kurzfaserigem Zellstoff.