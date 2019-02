Bei einem Schlag gegen den Menschenhandel konnten in Indien 65 Frauen und zwei Männer gerettet werden. Die Polizeioperation wurde im Bundesstaat Manipur, im Nordosten des Landes durchgeführt, in der Nähe der Grenze zu Myanmar. Ein Mann, der die Opfer begleitete und des Menschenhandels verdächtigt wird, wurde festgenommen. Frauen und Mädchen sind in Indien gegenüber den Machenschaften von Menschenhändlern besonders schutzlos, weil sie sich bedingt durch Diskriminierung oder Armut häufiger in benachteiligten Lebensumständen wiederfinden, als Männer. Menschenhändler zwingen die oft Minderjährigen zu heiraten, zur Prostitution oder zu Arbeit in unwürdigen Verhältnissen. Laut lokaler Medien konnte bei einer darauffolgenden Razzia am selben Tag weitere 61 Frauen befreit werden. Demnach konnten in den letzten Tagen über 180 Frauen davor gerettet werden Opfer von Menschenhandel zu werden. Die Behörden vermuten, dass die geretteten Frauen und Mädchen über Myanmar in verschiedene Städte in Südasien und in den Nahen Osten gebracht werden sollten.