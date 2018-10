Mehr als sechs Stunden hatten die Spitzen der großen Koalition in der Nacht zum Dienstag im Kanzleramt verhandelt. Die wichtigsten Themen: Maßnahmen zur Vermeidung von Diesel-Fahrverboten und Eckpunkte für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Um kurz vor drei Uhr am Dienstagmorgen traten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD schließlich vor die wartenden Journalisten. Ihre Botschaft: Wir haben uns geeinigt. Die Koalition habe bewiesen, dass sie handlungsfähig sei, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: "Wir haben lange getagt, aber wir haben sehr konstruktiv getagt, weil wir vom festen Willen getragen waren, heute auch Lösungen zu erzielen. In den wichtigen Bereichen haben wir Lösungen erzielt, und das zeigt, dass diese Koalition viel Schwung hat, dass diese Koalition auch in der Sacharbeit ganz stark ist und das war das was uns heute geleitet hat." Das Spitzentreffen wurde von den Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Nahles geleitet. Auch auf Nachfragen lehnten die Fraktionsspitzen es ab, Details zum Diesel-Konzept zu nennen. Auch die Eckpunkte zur Einwanderung wurden nicht näher erläutert. Einzelheiten würden die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages erläutern, hieß es. "Sie müssen wissen, es ist eine ausgesprochen komplexe Einigung, die sehr facettenreich ist, die uns auch lange beschäftigt hat heute. Und weil das wichtige Botschaften sind, die auch präzise rüberkommen müssen, wollen wir das nicht heute mitten in der Nacht machen, sondern auch einfach morgen Mittag den Bürgerinnen und Bürgern dann aus kompetenten Munde der Fachminister darlegen." Auf die Frage, ob die Einigung auch das Angebot der technischen Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw vorsehe, sagte Nahles: "Die gibt es, die Einigung." Näheres wurde nicht bekannt. Vor den Beratungen hatte es geheißen, es werde eine Kombination aus Umtauschprämien für ältere in neuere Pkw sowie Angebote zur technischen Nachrüstung geben. Die Automobilindustrie hält einen großangelegten Umtausch für sinnvoller als Nachrüstungen.