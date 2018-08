Der Weg für das Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil ist frei. Der SPD-Politiker sprach nach dem Spitzentreffen der Koalition in der Nacht zum Mittwoch von einem Durchbruch. Die Koalition sei handlungsfähig, so Heil. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich im Kanzleramt getroffen, um nach der Sommerpause das weitere Vorgehen in der Koalition zu vereinbaren. Bisher verzögerte sich die Kabinettsbefassung mit dem eigentlich unstrittigen Rentenpaket, weil die Union zugleich eine Absenkung des Arbeitslosenbeitrages gefordert hatte. Nun soll dabei per Gesetz eine Senkung des Beitrages um 0,4 Prozentpunkte festgeschrieben werden. 0,1 Prozent sollen befristet bis 2022 per Verordnung abgesenkt werden, sagte Heil. Zurzeit liegt der Beitragssatz bei 3,0 Prozent des Bruttolohns. Heil hatte im Gegenzug für eine stärkere Senkung gefordert, dass dann etwa auch kurzzeitig Beschäftigte leichter Arbeitslosengeld beziehen können sollen und die Weiterbildung für Beschäftigte in Firmen im digitalen Strukturwandel ausgebaut werden sollte. Dies sei am Abend ebenso vereinbart worden wie die Bildung einer "Rücklage für schwierige Zeiten" bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), sagte Heil. Bereits am heutigen Mittwoch soll das Rentenpaket nun vom Kabinett gebilligt werden. Es sieht unter anderem die Ausweitung der Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder vor. Am Abend wurde beschlossen, dass die höhere Anrechnung der Kindererziehungszeiten auf die Rente nicht erst ab dem dritten Kind, sondern für alle Frauen gelten sollen, die vor 1992 Mutter wurden. Zudem wird bis 2025 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent sichergestellt, bezogen auf einen Durchschnittslohn. Der Beitragssatz soll in dem Zeitraum nicht über 20 Prozent steigen. Geringverdiener sollen bei den Sozialabgaben ohne Einbußen beim Rentenanspruch entlastet werden. Auch die Erwerbsminderungsrente soll verbessert werden. Die Neuregelungen sollen zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.