Über eine Neuauflage der großen Koalition setzen Union und SPD ihre Verhandlungen am Donnerstag fort. Am Abend trifft sich dazu eine Runde aus 15 Spitzenpolitikern unter Führung der Parteichefs. Beim Streitthema Rente könnte es dabei bereits abschließende Ergebnisse geben. Am Mittwoch hatte es in einer Reihe weiterer Themenfelder eine Verständigung gegeben. SPD-Chef Martin Schulz sagte am Abend, man habe große Fortschritte bei den Verhandlungen zur künftigen Europapolitik gemacht. "Wir wollen das Steuerdumping bekämpfen. Dazu werden wir konkretere Aussagen machen. Wir wollen vor allen Dingen die Steuerflucht, die Steuervermeidung, aber insbesondere auch das Sozialdumping in Europa beenden, z.B. durch einen gemeinschaftlichen europäischen Rahmen für Mindestlöhne." "Wir sind also in der Diskussion zum Teil in die Details eingestiegen, haben uns aber darauf konzentriert, dass wir mit der Koalitionsvereinbarung signalisieren wollen: ein starkes Europa ist der beste Schutz für die Bundesrepublik Deutschland." Die Verhandlungen sind bis einschließlich Sonntag geplant.