Um kurz nach 10 setzte sich der Rosenmontagszug in Köln in Bewegung. Natürlich war die Große Koalition ein wichtiges Thema. SPD-Chef Martin Schulz und Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Spielplatz. Ein weiteres Thema, das sich die Jecken vorgenommen haben: Der Dieselskandal der deutschen Autoindustrie. Als lustige Polonaise. Beim Zug in Köln sind rund 11.000 Teilnehmer, etwa 390 Pferde und mehr als 80 Wagen dabei. Die Veranstalter gehen davon aus, dass mehr als eine Million Zuschauer entlang der Strecke stehen oder sitzen. Viele waren schon am frühen Morgen unterwegs, um sich die besten Plätze zu sichern. "Für mich ist es die Atmosphäre, die Stimmung, die Musik, das Spannende zu gucken, wie andere Leute kostümiert sind, einfach alles drum herum, die Herzlichkeit, die kleinen Gruppen, die sich so bilden, wenn man dann hier vorne steht und Zeit miteinander verbringt. Das ist einfach alles, das ist Kölle." "Kölle, das Zusammenstehen, fremde Menschen in den Arm zu nehmen und miteinander zu feiern, ohne Alkohol, nur Freude haben, das reicht." Auf dem Weg durch die Kölner Innenstadt werden 300 Tonnen Süßigkeiten unters Volk gebracht - darunter Schokolade und Pralinen. Auch kleine Blumensträuße gibt es geschenkt. Das Motto in Köln lautet in diesem Jahr "Mer Kölsche danzu us der Rieh" - auf hochdeutsch etwa "Wir Kölner tanzen aus der Reihe". Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte seiner Art in Deutschland.