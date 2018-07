Deutschland schwitzt - und Köln ganz besonders. Mit 39 Grad Celsius wurden am Freitag im Westen die höchsten Temperaturen in Deutschland gemessen. So mancher nutzte die Brunnen der Stadt, um sich abzukühlen. Vor allen den Kindern mache das Planschen Spaß, sagt die Passantin Ute Schäfer. "Picknick draußen ist auch schön aber ich glaub' für die Natur wäre es besser, wenn es einen ordentlichen Regenschauer mal geben würde." In der Tat lassen viele Blumen bei dieser Backofenhitze die Köpfe hängen. Helmut Müller rechnet aber damit, dass es bald einen Guss gibt: "Gestern, als ich nach Hause gefahren bin, hat es teilweise schon geregnet und morgen wird es wahrscheinlich auch regnen. Und so schlimm ist es auch nicht. Ich finde das Wetter gar nicht so schlecht." Tipps, wie man durch die heißeste Zeit des Jahres, die sogenannten Hundstage, kommt, gibt's zumindest genug. PASSANTIN ELLEN: "Abkühlen, viel trinken und sich im Schatten bewegen. Nicht zuviel, nicht zu schnell." Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht, auch nicht in Berlin, wo das strahlende Sommerwetter am Freitag zahlreiche Menschen an den Wannsee lockte. BADEGAST MADELEINE RICHTER: "Ich habe netterweise freitags immer frei. Und dann sind wir spontan hergekommen. Wir waren gerade zwei Monate in Indonesien. Aber wer braucht schon Bali, wenn er Berlin hat, oder?") Und das dürfte noch eine Weile so bleiben. Der Hochdruckeinfluss sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auch weiterhin für Trockenheit und hohe Temperaturen, selbst wenn es hin und wieder Regen und Gewitter geben könnte.