Sanktionen, so lehrt das jüngste Geschehen in Belgien, werden nicht nur gegen Staaten verhängt, sondern zuweilen auch gegen staatlich finanzierte Mitglieder von Königsfamilien. Gegen Prinz Laurent, Bruder des Königs der Belgier, hat das Parlament des Landes eine Zahlungssperre beschlossen. Ein Jahr lang werden seine Bezüge in Höhe von jährlich 307.000 Euro um 15 Prozent gekürzt. Medienberichten zufolge hatte der Prinz bei einem Termin in der chinesischen Botschaft seine Militäruniform getragen, ohne für den Besuch eine Erlaubnis bekommen zu haben. Anlass seines Auftritts war der 90. Gründungstag der chinesischen Volksarmee. Ein Foto von dem Termin im vergangenen Sommer hatte er selbst online veröffentlicht. Das Sanktionsverfahren wurde mit Unterstützung seines königlichen Bruders eingeleitet. Der 54-jährige Prinz Laurent ist, was vergleichbare Vorfälle angeht, kein unbeschriebenes Blatt. So unternahm er bereits eine unautorisierte Reise in die Demokratische Republik Kongo und unterhielt nicht gern gesehene Kontakte zum Sohn des Ex-Machthabers von Libyen, Muammar al-Gaddafi.