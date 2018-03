HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. O-TON FDP-Fraktionschef Christian Lindner: "Ich kann mich nicht erinnern jemals eine Regierungschefin gehört zu haben, die so oft gesagt hat: Seien wir ehrlich, sagen wir die Wahrheit. Das wirft die Frage nach den vergangenen zwölf Jahren auf. Der Charakter der Kanzlerschaft ist offen. Werden Sie Europa in der Sicherheits- und Migrationspolitik handlungsfähig machen oder neue Fliehkräfte durch falsche Weichenstellungen in der Währungsunion entfachen? Können Sie den durch ihre Flüchtlingspolitik entstandenen Vertrauensverlust durch eine vernünftige Einwanderungs- und Integrationspolitik überwinden? Werden Sie die wirtschaftliche Stärke dieses Landes nur verbraucht haben oder die Wettbewerbsfähigkeit sichern? Werden Sie unsere Gesellschaft für die Zukunft gestärkt haben oder den Sozialstaat mit einer Hypothek übergeben? Werden wir nach ihrer Amtszeit das digitale Neuland betreten haben oder hinnehmen müssen, dass Südkorea und viele andere Gesellschaften uns abgehangen haben? Diese Fragen entscheiden über den Charakter ihrer Kanzlerschaft. Nach ihrer Regierungserklärung bleibt offen, ob sie dereinst in einem Atemzug mit Kohl genannt werden oder mit Kiesinger, auf denen die wirkliche Erneuerung des Landes folgen musste."