Bei Ausschreitungen zwischen Kokabauern und der Polizei sind am Montag in Bolivien mehrere Menschen verletzt worden. Das berichteten lokale Medien. Demnach bewarfen Demonstranten die Sicherheitskräfte mit Steinen und Feuerwerkskörpern, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Aktueller Auslöser der Proteste war die Besetzung des Büros der Vereinigung der Kokabauern in der Hauptstadt La Paz. Zuvor hatte die Regierung die Führung der Vereinigung ausgetauscht. Hintergrund des Konfliktes ist eine Gesetzesänderung von 2017. Damals hatte die Regierung die Anbauflächen für Koka erweitert. Viele Kokabauern fürchten daher einen Rückgang ihres Marktanteils und wirtschaftliche Einbußen.