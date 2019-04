So kennen ihn viele Ukrainer: Wolodymyr Selenskij spielt in einer beliebten TV-Serie einen Geschichtslehrer, der überraschend Präsident des Landes wird und bald damit loslegt, auf seine Weise "aufzuräumen", hier zum Beispiel im fiktiven Parlament in Kiew. Und diese Art von Humor kommt offenbar gut an im Land, das immer noch gespalten scheint zwischen pro-westlichen und pro-russischen Orientierungen. Wolodymyr Selenskij ist auf alle Fälle ein Profi auf der Bühne - nun steht er als Schauspieler und Komiker mit wenig politischer Erfahrung kurz davor, den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko abzulösen. Selenskij ist als Show-Star im ganzen Land bekannt. In der ersten Runde der Präsidentenwahl verwies er am Sonntag Poroschenko mit großem Abstand auf Platz Zwei. Selenskij ist 41 Jahre alt und erst seit Jahresbeginn auf der politischen Bühne aktiv. Im Wahlkampf setzte er vor allem darauf, gegen "Korruption" vorgehen zu wollen. Auch Fans seiner bisherigen Auftritte als Künstler zeigen sich verschiedener Meinung, inwieweit Selenskij tatsächlich Präsident werden sollte: "Aus meiner Sicht ist er als Komiker und als Geschäftsmann jemand, vor dem ich Achtung habe. Bisher habe ich ihn eher nicht als Politiker gesehen. Denn das Amt des Präsidenten ist ja nichts, wo man sich einfach mal so ausprobieren kann." "Ich sehe das anders! Ich möchte ihn gerne als Präsidenten sehen. Warum? Nun, die Ukraine braucht Erneuerung. Ich mag es gar nicht, wie es jetzt ist. Und wenn jemand gute Witze macht, dann ist diese Person vor allem ein kluger Mensch!" Über Selenskijs politische und wirtschaftliche Ziele ist wenig bekannt. Wie Poroschenko steht der Newcomer für eine Orientierung der Ukraine nach Westen und zugleich für Distanz gegenüber Russland. Die Entscheidung zwischen Selenskij und Poroschenko fällt nun in einer Stichwahl am 21. April.