In der Türkei stand mit den Kommunalwahlen am Sonntag ein Stimmungstest für Präsident Recep Tayyip Erdogan an. Ab dem Morgen öffneten, wie hier in Istanbul, die Wahllokale die Türen. Erdogan hatte die Abstimmung zuvor als Frage des Überlebens für sein Land bezeichnet. Seine AK-Partei steuert jedoch in der Hauptstadt Ankara und möglicherweise auch in der Millionen-Metropole Istanbul auf eine Niederlage zu. Einige Wähler dürften damit auf die Wirtschaftskrise in der Türkei reagieren, die folgte dem Verfall der Landeswährung Lira vom vergangenen Jahr. Erdogan selbst macht dagegen Angriffe aus dem Westen für die wirtschaftlichen Turbulenzen verantwortlich. Bei einer Wahlkampfkundgebung vor wenigen Tagen sagte er, Ziel der zunehmenden Attacken sei es, der großen und starken Türkei Steine in den Weg zu legen. "Mittlerweile laufen alle Wahlen als Präsidentschaftswahlen. Dieses Wahlergebnis wird uns zeigen, ob die säkulare Republik und damit das Erbe Atatürks eine Chance hat oder eben nicht." "In dieser Lage kann sich niemand mehr als politisch neutral betrachten. Das ist fruchtbar, denn wir sollten das Recht haben, uns herauszuhalten." Rund 57 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.