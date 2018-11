Reger Betrieb in einem Wahllokal im New Yorker Stadtteil Manhattan. Nach einem wochenlang hart geführten Wahlkampf haben in den USA die ersten Kongresswahlen seit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus begonnen. Es geht um alle 435 Abgeordneten-Mandate im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze. Außerdem finden in 36 Bundesstaaten Gouverneurswahlen statt. Dutzende Einzelabstimmungen stehen Umfragen zufolge auf der Kippe. Den Demokraten werden Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Dafür müssen sie zusätzlich 23 Sitze erhalten. Im Senat dürften die Republikaner den Demoskopen zufolge dagegen ihr knappes Übergewicht verteidigen. Doch der Verlust nur einer Kammer reicht, dass Trump bis zur nächsten Präsidenten- und Kongresswahl 2020 gegen erheblich mehr Widerstände anregieren müsste als bisher. Es sei wichtig zur Wahl zu gehen, sagen diese Wähler in New York: "Wegen der Sachen, die in diesem Land passieren, auf der höchsten Ebene in unserem Land. Wir sind in ernsthaften Schwierigkeiten. Und Tatsache ist doch, wann man nicht wählen geht, dann hängt man fest, in der eigenen Passivität. Wenn die Leute nicht wählen gehen und damit etwas verändern, dann ist es ihr Schicksal, auch die nächsten beiden Jahre mit dem Terror zu leben." "Ohne den aktuellen Präsidenten beleidigen zu wollen, ich mag nicht, was gerade passiert. Und ich mag auch nicht die Veränderungen, die gerade passieren. Wenn Deine Stimme nicht gehört wird, kannst Du auch nichts verändern." "Ich denke, dass viel passiert und das Land derzeit sehr gespalten ist. Die Leute müssen rausgehen und wählen. Das ist vielleicht nicht die wichtigste Wahl. Aber ich denke, dass es die Leute wirklich interessiert. Jedenfalls mehr als in den vergangenen Jahren. Die Leute müssen einfach wählen." Die Wahlen haben das tief gespaltene Land elektrisiert. Sie gelten als Abstimmung über Trump und dessen bisherige Politik. Bereits im Vorfeld haben deutlich mehr Wähler die Möglichkeit genutzt, ihre Stimme früher abzugeben, als noch vor vier Jahren. Wahlexperten rechnen mit einer Beteiligung von insgesamt 45 Prozent. Sie wäre damit so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr bei einer "midterm election", also einer Wahl zwischen zwei Präsidentschaftswahlen. Traditionell nutzen die Wähler die Gelegenheit, um mit dem Präsidenten abzurechnen.