Trotz der Konjunkturschwäche sieht die Bundesagentur für Arbeit (BA) noch keine Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im März um 72.000 auf 2,301 Millionen zurück. Obwohl der konjunkturelle Rückenwind nachgelassen habe, entwickele sich der Arbeitsmarkt alles in allem weiter sehr günstig", sagte BA-Chef Detlef Scheele am Freitag in Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen ging im März um 72.000 auf 2,301 Millionen zurück. "Mit der ansetzenden Frühjahrsbelebung sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im März weiter zurückgegangen. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist weiter auf Wachstumskurs, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bleibt auf sehr hohem Niveau. Obwohl der konjunkturelle Rückenwind nachgelassen hat, entwickelt sich der Arbeitsmarkt damit alles in allem weiter sehr günstig." Scheele verwies darauf, dass sich das Klima wegen Ungewissheiten um den Brexit und des Handelsstreits ein wenig eintrübe. Warnungen aus der Autobranche vor einem Arbeitsplatzabbau haben sich in der Statistik noch nicht niedergeschlagen. "Wir haben ungefähr 8.000 konjunkturelle Kurzarbeiter zurzeit in der Automobilindustrie. Das ist kein besorgniserregender Wert. Und das ist unser einziger Indikator, mit dem wir sozusagen ein bisschen in die Zukunft gucken können. Der wächst ein bisschen, ja, aber er steigt nicht sprunghaft." Für das Gesamtjahr rechnet die BA mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahl um 140.000 auf 2,2 Millionen im Jahresdurchschnitt.