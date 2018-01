Wer am Große Barriereriff nordöstlich von Australien ins Wasser steigt, taucht in eine andere Welt ein. Hier leben Tausende Korallen-, Tier- und Pflanzenarten, viele davon sind vom Aussterben bedroht. Auch deshalb zählt das Riff zu den sieben Weltwundern der Natur. Unterwasserwelten wie diese könnten aber schon in wenigen Jahrzehnten der Vergangenheit angehören. Denn durch die Klimaerwärmung sterben immer mehr Korallen ab. Nick Graham ist Wissenschaftler an der Universität Lancaster. O-TON NICK GRAHAM PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT LANCASTER: "Die Korallenbleiche, die verursacht vom Klimawandel, ist einer der Hauptbedrohungen für dieses Ökosystem, neben anderen Faktoren, die der Mensch verursacht, wie Fischfang und die Umweltverschmutzung. Die Korallenriffe werden immer weiter zerdrückt von der Nutzung durch den Menschen und den Klimawandel. Es ist extrem wichtig, diese Ökosysteme zu erhalten. Wie das Forscherteam jetzt herausgefunden hat, hat das Tempo des Korallensterbens deutlich zugenommen. Anfang der 80er Jahre kam es an den Riffen durchschnittlich alle 25 Jahre zu einem Korallensterben. Jetzt geschieht das alle 6 Jahre. O-TON NICK GRAHAM PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT LANCASTER: "Wir können eine Zukunft auf diesem Planeten haben, mit Ökosystemen wie Korallenriffen. Aber nur, wenn wir schnell etwas gegen den Klimawandel unternehmen. Wenn wir es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, werden die Korallenriffe auch in Zukunft existieren. Wenn wir es aber zulassen, dass die Erde sich um 3 oder 4 Grad erwärmt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Ökosysteme überleben." Die Riffe sind ein wichtiges Ökosystem. Obwohl sie nur ein Prozent der Ozeanfläche ausmachen, beherbergen sie ein Drittel aller Wasserlebewesen. Die Riffe sind damit auch für die Menschen wichtig. Die Fische, die hier leben, ernähren Hunderte Millionen von Menschen. Sollte dieser Lebensraum verschwinden, könnten sie ihre Lebensgrundlage verlieren. Eine neue Fluchtwelle könnte die Folge sein, warnen die Forscher.