Nähern sich Nord- und Südkorea an? Diese Bilder lassen darauf schließen. Mitte November trafen sich an der Demarkationslinie nord- und südkoreanische Offiziere zu einer Besprechung. Beide Seiten wollen eine Straße in der sogenannten demilitarisierten Zone instand setzen, die lange unterbrochen war. An dem Ort kämpften beide Seiten im Koreakrieg von 1950 bis 1953 blutige Schlachten. Die Überreste der gefallenen Soldaten sollen geborgen werden, sobald die Straße fertig ist. Die Exhumierung ist Teil eines Annäherungsabkommens zwischen beiden Seiten. In den nächsten Wochen ist außerdem geplant, in der demilitarisierten Zone Wachposten abzubauen und Minen zu räumen.