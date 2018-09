Die Präsidenten der koreanischen Staaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang am Mittwoch ihren Willen zur umfassenden atomaren Abrüstung bekräftigt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In sagte der sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un: NORTH KOREAN LEADER, KIM JONG UN "Wir haben einen militärischen Pakt verabschiedet, um die Geschichte der brutalen und tragischen Konfrontation und Feindseligkeit zu beenden. Wir haben vereinbart, Anstrengungen zu unternehmen, um die koreanische Halbinsel in ein Land des Friedens ohne Atomwaffen und nukleare Bedrohungen zu verwandeln." SOUTH KOREAN PRESIDENT, MOON JAE-IN "Süd- und Nordkorea haben sich zum ersten Mal auf den Plan einer Denuklearisierung geeinigt. Dies ist ein sehr bedeutsames Ergebnis. Der Norden hat beschlossen, das Tongchang-ri-Testgelände und Raketenabschussrampen unter Beobachtung von Experten stillzulegen." Moon sagte, Nordkorea habe sich bereit erklärt, internationalen Inspektoren die Beobachtung der "dauerhaften Demontage" seiner zentralen Raketen-Einrichtungen zu erlauben. Moon war am Dienstag zum dritten innerkoreanischen Gipfel in diesem Jahr in Pjöngjang eingetroffen. Weitere Schritte seien möglich. Voraussetzung seien Zugeständnisse auch der USA.