Mit Regisseur Wim Wenders und Rockband BAP on Stage - schon zu Beginn seines Lebens als Festivaldirektor machte Dieter Kosslick klar, dass er für sich und die Berlinale die große Bühne wollte. Nach fast zwei Jahrzehnten ist nun aus den Internationalen Filmfestspielen Berlin das größte Publikumsfestival der Welt geworden, und aus Kosslick längst "Mr. Berlinale". Die 69. Auflage der jährlichen Großveranstaltung ist nun seine letzte. Kosslick macht Platz an der Spitze des Festivals, nach 18 Jahren. "Endlich" sagen die einen. Die anderen fragen "und was jetzt?". Seine Markenzeichen Hut und roter Schal waren in all den Jahren fast immer dabei. Im Februar 2002 war Kosslick zum ersten mal Gastgeber der Berlinale. Seitdem empfing er unzählige Hollywood-Stars, Rock- und Pop-Ikonen auf den roten Teppichen. Das Programm der Berlinale war sich bei allem Glamour dabei nie zu schade, immer auch sensible politische Themen anzusprechen. 2019 schienen es weniger Stars zu sein - dafür gab es ein stärkeres Gleichgewicht der Geschlechter. Ein Branchenblatt der Unterhaltungsindustrie dankte Kosslick nun mit einer Auszeichnung für seine Leistungen in den vergangenen 17 Jahren. "Und das letzte Jahr zählt nicht?" will Kosslick wissen. Denn eigentlich war es ja eins mehr. "Das ist ein bisschen Melancholie nach 165 Bären, die in der Zeit verliehen worden sind, in den 18 Jahren. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Gefühl. Ich meine, das war eine tolle Zeit und ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch, dass ich das machen durfte und miterleben durfte diese 18 Jahre. Ich kenne die Berlinale schon ein bisschen länger. Und der Bär ist mein Freund geworden." Im Laufe der Jahre sind aus einigen Stars wahre "Berlinalistas" geworden, wie Tilda Swinton oder Stellan Skarsgard. "Ich denke, eine Berlinale ohne Dieter wird auch keine Berlinale mehr sein. Aber mal sehen. Ich werde ihn sehr vermissen, es war fantastisch in all den Jahren." Wie es weiter geht, dass werden sie in den Händen haben: Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek werden im Sommer als Doppelspitze Kosslicks Platz einnehmen.