Aufatmen für Niko Kovac. Der zuletzt stark unter Druck geratene Bayern-Coach konnte sich am Dienstagabend über einen fulminanten Sieg seiner Mannschaft freuen. Der FC Bayern schlug zu Hause den Gast Benfica Lissabon mit 5:1 aus dem Feld und steht nun im Achtelfinale der Champions League "Ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann kann man daraus schließen. Nur: Es war mit Sicherheit am Anfang des Spiels nicht klar, dass wir das Spiel so hoch gewinnen werden denn wir wissen, dass Benfica eine gute Mannschaft hat. Aber ich glaube, heute hat alles bei uns gepasst. Wir haben heute sehr gut verteidigt, gemeinsam verteidigt. Wir haben heute die Chancen, die wir hatten, haben wir sehr gut genutzt, haben sicherlich noch zwei, drei sehr gute Chancen liegengelassen und endlich haben wir es mal geschafft, über 90 Minuten die Leistung so zu zeigen, wie ich mir das vorstelle und wie wir letzten Endes auch als Mannschaft auftreten müssen." Kovac hofft nun, dass das Ergebnis auch zukunftsweisend ist. "Wenn wir Champions League spielen, bzw. wenn wir gegen die vermeintlich Großen in der Bundesliga spielen, dann sehe ich schon, dass meine Mannschaft das kann. Aber wenn wir dann gegen die vermeintlich - in Anführungsstrichen - kleineren Namen der Bundesliga spielen, dann glauben wir vielleicht, dass es alles mit halber Kraft geht oder mit weniger. Dass wir nicht 90 Minuten dabei sein müssen und das hat sich letzthin irgendwo gerächt in den Heimspielen. Da haben wir ja letztens die Punkte gelassen, die uns jetzt in der Tabelle fehlen." Torjäger des Abends waren Arjen Robben und Robert Lewandowski, die je zweimal den Ball ins Netz versenkten. Den einzigen Treffer für Benfica lieferte Gedson Fernandes. Franck Ribery machte am Ende das 5:1 für die Bayern perfekt. Ein glücklicher Abend für die Münchner Gastgeber. Hässliche Szenen gab es dagegen in Athen beim Champions-League-Spiel Ajax Amsterdam gegen AEK Athen. Schon vor dem Anpfiff kam es im Stadion zu Ausschreitungen. Polizeibeamte gingen gegen randalierende Ajax-Fans vor. Es gab Verletzte. Das Match selbst konnten die Gäste aus den Niederlanden für sich entscheiden. Amsterdam steht nach München als zweiter der Gruppe E im Achtelfinale