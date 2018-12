Hinweis: Dieser Beitrag hat keinen Sprechertext. Neu gewählte CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer: "Wir werden ein Team bilden, das die Aufgaben die Eneuerungen, vor der die CDU jetzt steht, was auch die Fragen anbelangt, wie kommunizieren wir, wie arbeiten wir, wie führen wir die inhaltliche Arbeit weiter, was sich damit auch wiederspiegelt - also in sofern morgen früh wird es auch zur Wahl des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin kommen und Sie werden rechtzeitig den Namen auch erfahren. (...) Ich glaube es sind wirklich viele Delegierte eben auch angereist, die noch sehr offen waren und das hat man ja auch gesehen in den Wahlgängen, also insofern eine Mischung aus sehr individuellen Überlegungen vielleicht auch ein bisschen wie die Gesamtstimmung des Parteitages war. Aber wichtig auf jeden Fall, dass alle gesagt haben das ist keine Richtungsentscheidung, sondern es geht darum, diese Partei zusammenzuhalten."