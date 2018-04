Erneut gute Nachrichten aus dem Krankenhaus: Die bei einem Nervengift-Anschlag verletzte Tochter des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, Julia Skripal, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie der Sender BBC am Dienstag meldete, kam Julia Skripal bereits am Montagabend aus der britischen Klinik. Die 33-Jährige befinde sich an einem sicheren Ort. Die ärztliche Direktorin des Krankenhauses von Salisbury, Christine Blanchard, sagte am Dienstag, dass beide Patienten außerordentlich gut auf die Behandlung angesprochen hätten. Die Tochter habe nun entlassen werden können. Man wolle ihre Privatsphäre strikt schützen. Auch ihr Vater mache Fortschritte, allerdings langsamer als die Tochter. Auch bei ihm bestehe begründete Hoffnung, ihn bald aus dem Krankenhaus entlassen zu können. Die britische Regierung vermutet russische Strukturen hinter dem Anschlag. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Wegen des Falls sind die Beziehungen beider Länder auf einem Tiefpunkt. Sergej Skripal wohnt sein einigen Jahren in England.