Diese Aufnahmen sind am Mittwoch ins Internet hochgeladen worden, sie sollen die Evakuierungsaktion aus dem syrischen Ost-Ghuta zeigen. Von dort wurden einige Patienten in kritischem Zustand in Krankenhäuser im nahe gelegenen Damaskus gebracht, die Rede war von zunächst vier Personen. Ein Abkommen zwischen der Regierung und einer gegnerischen Gruppierung ermöglichte es am späten Dienstagabend nach monatelangem Stillstand, dass die Hilfsorganisation Roter Halbmond einige wenige Menschen wegbringen konnte. Ein sechs Monate altes Mädchen soll vor dem Transport gestorben sein. Die Region Ost-Ghuta gilt als letzte sogenannte Rebellenhochburg im Umkreis der Hauptstadt. Fast 400.000 Menschen sind hier seit 2013 von den Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad eingeschlossen, unter ihnen befinden sich etwa 130.000 Kinder. In dieser Belagerungsfalle, der größten verbleibenden in Syrien, leiden die Einwohner nach UN-Angaben an der schlimmsten Mangel- und Unterernährung dieses seit fast sieben Jahren andauernden Krieges. Eine Rebellengruppe in Ost-Ghuta gab an, 29 Gefangene freizulassen. Im Gegenzug erlaube die Regierung die Verlegung von 29 Härtefällen. Die Vereinten Nationen appellierten an die Regierung in Damaskus, rund 500 Patienten aus Ost-Ghuta wegzulassen, darunter an Krebs erkrankte Kinder. Obwohl die Gegend offiziell zur Deeskalationszone erklärt wurde, in der Vereinbarungen für einen Waffenstillstand gelten sollten, wird dort weiterhin gekämpft.