Die Proteste in Paris gehen weiter - am Montagmorgen waren es Rettungssanitäter und Krankentransporte, die überraschend Blockaden aufbauten vom zentralen "Place de la Concorde" hinüber zum Parlament von Frankreich. Die Proteste hier und heute richten sich laut Organisatoren geg en neue Sozialgesetze. Diese neuen Regeln werden von Demonstranten für wenig sozial gehalten, wie auch Rettungs-Sanitäterin Sonia sagt: O-Ton: "Heute ist unser dritter Tag mit Streik. Wir hatten zuvor am 5. und 16. November protestiert und nun heute, am 3.Dezember. Gegen die Artikel 80 und 29 des neuen Gesetzes zur Finanzierung der sozialen Sicherheit. Diese Artikel werden unsere Arbeit komplett lahmlegen. Sie sind ein Finanzknüppel, der unsere Unternehmen zerstört. Wir werden leider auf jeden Fall Leute entlassen müssen." Krankenhäuser sollen nun laut neuem Gesetz die billigsten Anbieter auswählen können für Krankentransporte. Bisher konnten die Patienten dabei zumindest mitbestimmen. Kritiker der neuen Regeln fürchten, diese würden große Anbieter noch mehr bevorzugen. Das Gesundheitssystem in Frankreich gilt bisher als sehr leistungsfähig, allerdings auch als relativ teuer.