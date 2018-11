Brennende Barrikaden auf den Straßen von Paris. Der Protest der "Gilets Jaunes" zu Deutsch: "Gelbe Warnwesten" hält Frankreich weiter in Atem. Seit über einer Woche gibt es landesweit Demonstrationen und Blockade-Aktionen gegen die Pläne der französischen Regierung, Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen. Bei dem Protest in Paris am Samstag kam es erneut zu Ausschreitungen. Auf den Champs-Elysees versuchten Demonstranten, in Richtung des Elysee-Palastes vorzudringen, dem Sitz von Präsident Emmanuel Macron. Mit Wasserwerfern und Tränengas versuchte die Polizei, die Menschen zurückzudrängen. Innenminister Christophe Castaner machte die Chefin der rechten Partei Rassemblement Nationale für die Krawalle verantwortlich. "Marine Le Pen hat die Demonstranten aufgefordert, die Champs-Elysees hinunter zu ziehen und rund 5.000 Menschen sind ihr gefolgt. Wir sehen hier die Ultra-Rechten bei der Arbeit, sie versuchen, Barrikaden auf den Champs-Elysees zu erreichten. Unsere Sicherheitskräfte sind aber perfekt auf diese Situation vorbereitet. Sie werden nach und nach jedes Hindernis aus dem Weg räumen." Le Pen wies die Vorwürfe per Twitter zurück. Castener wolle sie nur als Zielscheibe benutzen. Dieser Demonstrant will sich nicht von einer irgendeiner Seite vereinnahmt sehen. "Wir machen hier mit, weil diese Bewegung unpolitisch ist. Es geht auch nicht um die Gewerkschaft. Ich warte seit 30 Jahren darauf, dass die Franzosen endlich etwas machen, eine Reaktion zeigen. Am Abendbrottisch, im Familienkreis jammern wir immer rum, aber niemand macht was. Aber jetzt gibt es eine Bewegung, deswegen rufe ich alle, die sich sonst immer beklagen auf, bei uns mitzumachen." Am vergangenen Wochenende hatten landesweit fast 300.000 Menschen an Demonstrationen gegen die Steuererhöhungen teilgenommen. Bei den Protesten sind seit Mitte November bereits zwei Menschen ums Leben gekommen, mehr als 600 wurden verletzt. Die französische Regierung begründet die Steuererhöhungen unter anderem mit dem Klimaschutz: Die höheren Preise sollen Anreize für sparsamere Autos und Elektro-Autos schaffen. Wegen der Steuererhöhung ist die Beliebtheit von Präsident Emmanuel Macron auf einen neuen Tiefpunkt gesunken.