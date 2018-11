Bis in die Nacht dauerten die Krawalle auf den Champs-Elysees. Auf der Pariser Prachtstraße brannten auch am späten Abend noch Barrikaden, die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten. Rund 8000 Menschen hatten sich am Samstag im Herzen der französischen Hauptstadt versammelt, um gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Bei den Ausschreitungen auf den Champs-Elysees wurden 20 Personen verletzt, die Polizei nahm 130 Menschen fest. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Erhöhung von Steuern auf Diesel und Benzin, die Macrons Regierung im vergangenen Jahr eingeführt hatte. Damit soll der Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel beschleunigt werden. Gleichzeitig waren Subventionen für den Kauf etwa von Elektrofahrzeugen erhöht worden. Seit mehr als einer Woche gibt es landesweite Proteste gegen die Pläne. Als Erkennungszeichen tragen die Demonstranten gelbe Signalwesten. Proteste gab es am Samstag auch in anderen Teilen Frankreichs, wie etwa hier in Nantes. Laut Innenministerium beteiligten sich landesweit mehr als 100.000 Menschen an den Demonstrationen. Eine Woche zuvor waren es fast 300.000 Menschen.