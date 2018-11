Ausschreitungen in Pakistan am späten Freitagabend. Nach der Festnahme des ultra-rechten Geistlichen Khadim Hussain Rizvi sind dessen Anhänger in mehreren Städten auf die Straße gegangen. So wie hier in der Millionenstadt Karatschi kam es mancherorts zu Zusammenstößen mit der Polizei. Motorräder und Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt, die Polizei ging mit Tränengas gegen die aufgebrachten Menschen vor. Mehrere Personen wurden festgenommen. Wenige Stunden vor seiner Festnahme am Freitag hatte Rizvi seine Anhänger zu Protesten aufgerufen, falls er verhaftet werden sollte. Rizvis Sohn sagte, die Polizei habe den Geistlichen bei einer Razzia in dessen Koranschule in Lahore mitgenommen. Das pakistanische Informationsministerium teilte mit, Rizvi sei in Schutzhaft genommen worden, weil er eine für Sonntag geplante Demonstration nicht absagen wollte. Rizvi und seine Partei TLP fordern, dass Pakistan strenger gegen Blasphemie und abfällige Äußerungen über den Islam vorgeht. Anfang des Monats hatte Rizvi die landesweiten Proteste gegen die Freilassung von Asia Bibi angeführt. Die pakistanische Christin war wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden und nach acht Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie und ihre Familie müssen sich seitdem verstecken.