Im Anschluss an eine Demonstration gegen steigende Lebenshaltungskosten in Peru ist es in der Hauptstadt Lima am Dienstagabend zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Demonstranten und Einsatzkräfte sollen sich jeweils gegenseitig mit Feuerwerkskörpern und Tränengas beschossen haben. Auslöser war die Ankündigung einer höheren Verbrauchssteuer gewesen, die auch für steigende Kraftstoffpreise sorgt. Nach Protesten war zuletzt der Finanzminister des Landes von seinem Amt zurückgetreten. Zuvor hatten Tausende Demonstranten zu einem Generalstreik aufgerufen und die Auflösung des Kongresses gefordert. PERUVIAN PROTESTER, FERNANDO VICATOSTE "Das hier ist der Anfang eines Kampfes, bei dem wir nicht nachgeben werden. Alle müssen zurücktreten. Wir haben sie installiert, nicht die Korrupten. Das Volk hat sie gewählt." In sozialen Netzwerken war zur Teilnahme an den Protesten aufgerufen worden.