Es waren durchaus unfreundliche Töne, die dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von einigen in Chemnitz entgegenschlugen. Vor dem Stadion, in dem Kretschmer zu einem Bürgerdialog geladen hatte, fand am Donnerstagabend auch eine Kundgebung des rechtspopulistischen Bündnisses "Pro Chemnitz" statt. Mehrere Hundert Teilnehmer waren gekommen, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Schreie der Demonstranten waren bis in die Stadionräume zu hören, in den Kretschmer und andere Mitglieder der Landesregierung Fragen von Bürgern beantworteten. Zu Beginn des Bürgerdialoges forderte Kretschmer zu einer Schweigeminute im Gedenken an den in der Stadt getöteten Deutschen auf. Er versprach sich für die Chemnitzer und ihr Ansehen einzusetzen: "Denn ich habe in meinen Gesprächen heute und die vergangenen Tage hier in Chemnitz viele Menschen getroffen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Ich habe so viele getroffen, die mir gesagt haben, wissen Sie, wir sind doch nicht alle rechtsradikal. Und ich will ihnen deutlich sagen, das ist nicht so. Und wir werden diesem Eindruck auch mit Kraft entgegentreten." Kretschmer rief die Chemnitzer auf sich von Rechtsradikalen zu distanzieren und Zivilcourage zu zeigen: "Und dass diese Stimmung, die wir jetzt am Montagabend gehabt haben und auch am Sonntagabend, dass die dazu führt, dass mancher völlig außer Rand und Band gerät. Und wissen Sie, das ist furchtbar für das Zusammenleben in so einer Stadt, in so einer Gemeinschaft. Dem müssen wir alle miteinander mit aller Kraft entgegentreten." Die Demonstranten vor dem Stadion konnten diese Worte nicht hören. Augenzeugen berichteten von einer aufgeheizten Stimmung.