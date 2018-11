Ein norwegisches Kriegsschiff ist am Donnerstagmorgen mit einem Tankschiff kollidiert. Dabei schlug die Fregatte Leck und drohte zu sinken. Nach Angaben der Küstenwache ist Treibstoff ausgelaufen. Bei dem Unfall seien acht Menschen leicht verletzt worden. Das Kriegsschiff mit 137 Mann an Bord soll sich auf der Rückfahrt vom Nato-Manöver "Trident Juncture" befunden haben, als es vom Tankschiff bei der Ausfahrt aus einem Ölterminal gerammt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Öygarden rund 50 Kilometer von der Stadt Bergen entfernt. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar. Eystein Kvarving, Sprecher der norwegischen Armee: "Die norwegische Unfall-Untersuchungskommission wird heute ihre Arbeit aufnehmen, sie senden ein Team. Wir wollen keinen weiteren Beitrag zu den Spekulationen liefern. Es wird immer Spekulationen geben, und ich kann verstehen, wenn die Leute fragen. Aber für uns als norwegische Armee ist es wichtig herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und die Unfall-Untersuchungskommission wird uns dabei helfen." Das in die Havarie verwickelte Tankschiff, das mit mehr als 630.000 Liter Rohöl beladen war, sei nur leicht beschädigt worden, hieß es. Die Mannschaft sei unverletzt geblieben. Wegen des Vorfalls wurde die Förderung in zwei Ölfeldern unterbrochen. Auch ein Öl- und Gasterminal wurde vorübergehend geschlossen.