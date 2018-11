HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet O-TON BUNDESAUSSENMINISTER HEIKO MAAS (SPD): "Die Bundeskanzlerin hat mit Präsident Putin und mit Präsident Poroschenko telefoniert und noch einmal darauf gedrängt, dass es jetzt zu einer Deeskalation kommt. In diesen Bemühungen werden wir auch nicht nachlassen." - "Das Normandie-Format in dem Deutschland und Frankreich zusammen mit Russland und der Ukraine sich darum kümmern, dass der verabredete Minsker Prozess wieder mit Leben erfüllt wird ist, durch das was jetzt aktuell geschehen ist, eigentlich nötiger denn je." - "Bei dem, was wir jetzt auf dem Wasser erlebt haben, müssen wir feststellen, dass von dem Konflikt, den es dort gibt, weiterhin auch die Sicherheit in Europa einer Gefahr ausgesetzt wird, die wir nicht für verantwortbar halten. Deshalb werden wir nach wie vor den Minsker Prozess weiter betreiben." O-TON ÖSTERREICHISCHE AUSSENMINISTERIN KARIN KNEISSL: "Die Frage nach weiteren Sanktionen: das wird sich zeigen Wir haben den nächsten gemeinsamen Rat am 10. Dezember und wie gesagt, alles hängt von der Sachverhaltsdarstellung ab und vom weiteren Verhalten der beiden Kontrahenten. Aber das wird zu prüfen sein."