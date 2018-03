Mitglieder der AfD-Fraktion jüngst im Bundestag. Im November hatte die Partei vorgeschlagen, eine halbe Million syrischer Flüchtlinge zurückzuschicken, Begründung: Der Krieg dort sei nahezu vorbei. Nun stößt die Syrien-Reise mehrerer AfD-Bundestagsabgeordneter und Landespolitiker auf breite Kritik. Wer dieses Regime hofiere, disqualifiziere sich selbst, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Die syrische Führung zeige jeden Tag, wie menschenverachtend sie mit der eigenen Bevölkerung umgehe. Die sieben AfD-Politiker wollen sich nach eigenen Angaben ein Bild von der Lage machen und sprachen von einer Privatreise. Für besondere Kritik sorgte ein Gespräch mit dem Großmufti, der zu Anschlägen in Europa und den USA aufgerufen hatte. Das kommentierte auch Unionsfraktionschef Volker Kauder mit Unverständnis. O-Ton: "Aber eines, finde ich, geht nicht, und das dann auch noch als positiv zu posten in den sozialen Medien: sich mit Menschen zu treffen, die uns angedroht haben, unser Land zu bombardieren und hier Terroranschläge zu machen, und dann so zu tun, als ob das die größten Friedensengel wären. Das finde ich abstoßend." Der AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen verteidigte die Reise in der "Bild"-Zeitung. Die völlig überzogenen Reaktionen von CDU- und SPD-Abgeordneten belegten nur, dass diese Parteien jede außenpolitische Kompetenz verloren hätten und nicht willens seien, sich vor Ort ein Bild von der Lage in Syrien zu machen.