Die Tafel in Essen will bis auf weiteres nur noch Kunden mit deutschem Pass aufzunehmen. Diese umstrittene Ankündigung hat der Leiter der sozialen Einrichtung, Jörg Sartor, am Freitag bekräftigt: " Wir haben uns jetzt seit Monaten gefragt, was ist passiert, warum kommen gewisse Leute, gewisse deutsche Leute nicht mehr, warum kommt die Oma nicht mehr, warum kommt die Alleinerziehende nicht mehr, was hat es für einen Grund, sind wir schuld? Ist die Tafel schuld? Ist der Vorstand schuld? Sind die Mitarbeiter schuld, oder was ist der Grund? Letztendlich haben wir festgestellt, dass die einzige Veränderung da ist, der Ausländeranteil. Und wir müssen einfach sagen, dass da kein ausgewogenes Verhältnis mehr da ist. Und wir grenzen auch keine Ausländer aus, sondern wir gestatten jetzt den Deutschen, mal wieder zur Tafel zu gehen oder geben ihnen die Möglichkeit wieder." Zuspruch erhielt er vom Sozialdezernent der Stadt Essen, Peter Renzel: "Das sind alles Ehrenamtliche hier, die seit 20 Jahren hier einen super Job machen, und die wollen wir auch stärken, und stützen, und sie haben jetzt erlebt, haben es sich nicht leichtgemacht mit der Entscheidung, das eben dreiviertel der Kunden, alles Bürgerinnen und Bürger mit einem ausländischen Pass, und so wie mal angetreten worden ist, das es nur durch Mischung, also das sich die Bevölkerung auch widerspiegelt, bei den Kunden, war nicht mehr gegeben, von daher kann ich, es ist ja nur eine vorübergehende Entscheidung, kann ich der Entscheidung etwas abgewinnen." Tafel-Gründer und Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, kritisierte die Entscheidung und verwies auf Alternativen: "Es gibt immer die Möglichkeit, ein Losverfahren einzuführen, was Gerechtigkeit schafft. Wir haben es bei unseren Ausgabestellen in der Regel so, dass Behinderte, alte Menschen und Alleinerziehende mit Kindern zuerst bedient werden. Das heißt, die haben immer die Möglichkeit, außerhalb dieser allgemeinen Gruppe zu kommen. Dann wird es bei einigen Ausgabestellen im Halbstundentakt geschichtet, dass nie alle Bedürftigen gleichzeitig vor der Tür stehen, sondern immer nur eine bestimmte Gruppe. Damit können viele Konflikte auch schon mal eingedämmt werden. Und dann ist es eine Frage der Mediationsfähigkeit der Ehrenamtlichen, gegebenenfalls Konfliktsituationen geschickt in den Griff zu bekommen." Viele soziale Einrichtungen berichten seit Jahren über immer mehr Menschen, die auf ihre Dienste angewiesen seien. Und fordern, dass sich Staat und Gesellschaft mehr um Themen wie Armut und soziale Ausgrenzung kümmern müssen.