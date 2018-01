Die USA sind wegen der Einberufung einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zu den Anti-Regierungsprotesten im Iran in dem Gremium auf scharfe Kritik gestoßen. Der französische UN-Botschafter Francois Delattre warnte am Freitag davor, die Lage für eigene Interessen zu nutzen. "Wie besorgniserregend auch immer die Entwicklungen der vergangenen Tage im Iran waren, sie stellen nicht per se eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar." Auch die Vertreter Russlands und Chinas äußerten sich kritisch. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley verteidigte dagegen das Vorgehen ihres Landes und sicherte den Menschen im Iran den Beistand der USA zu. Sie warnte die Führung in Teheran, die Proteste nicht wie zuletzt 2009 zu unterdrücken. Die USA würden diesmal nicht still zuschauen. Die regierungskritischen Proteste hatten Ende Dezemner begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgeweitet. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Mehr als 1000 Menschen wurden festgenommen.