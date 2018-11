Vor dem Landgericht Berlin hat am Dienstag ein neuer Prozesses gegen die beiden sogenannten Ku'damm-Raser begonnen. Angeklagt sind der 29-jährige Hamdi H. und der 27-jährige Marvin N. Beide waren 2016 mit ihren Autos durch Berlin gerast und hatten dabei über zehn rote Ampeln missachtet. Bei dem Rennen kam ein 69-jähriger Rentner ums Leben. Dieser Mann ist der Sohn des Opfers. O-TON MAXIMILIAN WARSHITSKY, SOHN DES OPFERS: "Beide Angeklagten halt noch mal zu sehen - noch mal zu wissen: Die beiden Idioten waren es, die einfach mal einen Menschen sinnlos, für nichts, auf dem Gewissen haben - es ist halt schwer. Ich gebe mein bestes, durchzuhalten. Ich lass mir auch nicht alles anmerken. Aber ich kann sagen: Innerlich nagt es an einem selber." Für beide Angeklagte ist es das dritte Verfahren in der Angelegenheit. Anfang 2017 waren die beiden bereits wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil allerdings wieder aufgehoben, da die Begründung der Richter widersprüchlich gewesen sei. Sie verwiesen die Sache zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Berlin zurück, wo es im August 2018 zu einer Hauptverhandlung kam. Nachdem die Verteidigung den Richtern Befangenheit vorgeworfen hatte, musste der Prozess allerdings ausgesetzt werden. Beide Angeklagten sitzen momentan in Untersuchungshaft. Bei der inzwischen dritten Verhandlung wird der Prozess völlig neu aufgerollt. Die Anklage lautet wie auch zuvor: Mord, gefährliche Körperverletzung und Straßenverkehrsdelikte. Sollten sie verurteilt werden, droht beiden lebenslängliche Haft.