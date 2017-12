Bei einer Feuerwerksexplosion in der kubanischen Stadt Remedios wurden an Weihnachten Dutzende Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Der Vorfall ereignete sich während des beliebten kubanischen Parrandas-Festivals. Das Fest zieht traditionell tausende Kubaner und einige Touristen an. Dabei kämpfen zwei Stadtviertel mit einer eigenen Show gegeneinander. Wie es dieses Jahr zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ursache der Explosion werde Medienangaben zufolge noch untersucht. Remedios befindet sich in der Provinz Villa Clara an der Nordküste der kubanischen Insel.