Auch er geht natürlich zur Stimmabgabe in Havanna, der Hauptstadt Kubas: Der frühere Präsident Raúl Castro, der weiterhin Vorsitzender der Kommunistischen Partei auf der Insel ist, gibt hier im Wahllokal sein Votum ab, beim Referendum über die neue kubanische Verfassung. Westliche Beobachter halten an der neuen Version für wesentlich, dass sie moderate wirtschaftliche und soziale Veränderungen ermögliche, aber zugleich das sich sozialistisch verstehende Einparteien-System in Kuba beibehalte. Bürger zeigten sich hier zustimmend: O-Ton: "Es ist ein Akt, die Revolution zu bestätigen. Um das Erbe all derer zu bewahren, die ihr Leben gaben für unsere Heimat, um damit fortzufahren, die Ideale Kubas zu verteidigen." O-Ton: "Das Referendum entspricht der Kontinuität, der politischen Stabilität. Hier kann das Volk zeigen, dass dies eine Demokratie ist, dass es um eine Revolution des Volkes geht, und die Menschen werden sicher positiv reagieren." Der Präsident Kubas seit einem knappen Jahr, Miguel Díaz-Canel, sagte am Rande seiner Stimmabgabe, derzeit zeige sich beim Machtkampf um Venezuela wieder einmal die "imperialistische Bedrohung", der sich die Region gegenübersehe: O-Ton: "Es gibt dort die volle Absicht, in Lateinamerika kapitalistische und neoliberale Verhältnisse zu restaurieren. Dabei nutzt man auch die perversesten Praktiken, die abscheulichsten Dinge. Was wir am Samstag an der Grenze von Kolumbien zu Venezuela gesehen habe, war Teil davon." Die neue Verfassung soll nach offiziellen Angaben unter anderem mehr Gewaltenteilung demonstrieren, sie sieht das Amt eines Regierungschefs ebenso vor wie eine Begrenzung der Amtszeit für das Staatsoberhaupt.