Bei den Jusos herrscht weiter Skepsis gegenüber ein Großen Koalition zwischen Union und SPD. Juso-Chef Kevin Kühnert bekräftigte am Freitag in München die Forderung nach einer neuen SPD-Programmatik: "Wir glauben weiterhin, dass das Wahlergebnis vom 24. September mit 14 Prozentpunkten Verlust für Union und SPD, dass das kein Auftrag war, die Regierung noch mal zu bilden. Wir haben große Sorge darum, dass unter den Bedingungen der Großen Koalition die AfD deutlich stärker geworden ist und dass wir diesen Effekt noch weiter verstärken würden. Und wir glauben eben, dass dieser Koalitionsvertrag etwas fortsetzt, was wir schon aus der letzten Koalition kennen, nämlich das Vertagen und Aufschieben von überfälligen Zukunftsfragen, die jetzt mal beantwortet werden müssten." Unter den gut 463.000 SPD-Mitgliedern läuft zurzeit per Briefwahl eine Urabstimmung über den Koalitionsvertrag, auf den sich die Spitzen von Union und SPD verständigt hatten. Das Ergebnis will die SPD am 4. März bekanntgeben. Ein gemischtes Meinungsbild auch im Publikum in München: "Es ist aber überhaupt an der Basis eine superschwierige Diskussion, weil wie entscheidet man sich da dafür? Man sieht ja auch, die SPD verliert immer mehr an Wählerstimmen. Woran liegt das? Liegt das daran, dass wir sagen, wir machen eine Groko - oder liegt das daran, dass wir sagen, wir machen keine Groko? Das kann man nicht so einfach beantworten, also schwierig." "Ich bin überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung wäre, weil die Groko schlecht für Deutschland ist, für die parlamentarische Demokratie. Die Stärkung der Rechten ist meiner Meinung nach auch eine Hauptursache durch die Groko begründet. Österreich ist ein Beispiel dafür, wie es geht , wenn über Jahre hinweg immer nur Groko regiert, keine demokratische Alternative da ist für die Bevölkerung, für die Wähler. Insofern bin ich unabhängig davon, was eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, gegen die Groko." In Meinungsumfragen war die SPD zuletzt weiter abgefallen und liegt derzeit bei etwa 17 Prozent.