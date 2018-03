Mehr als dreihundert anonyme, über lebensgroße Gestalten sitzen eng gedrängt in einem Schlauchboot. Autor dieses Kunstwerks ist der chinesische Künstler und Dissident Ai-Wei-Wei, der es erstmals am Montag auf der australischen Biennale enthüllte. „Wir leben hier in Australien in einer friedlichen, fast märchenhaften Welt, trotzdem gibt es eine Verbindung zu anderen Menschen, zu dem Leid und dem tragischen Leben unserer weltweiten Gemeinschaft." Das Werk mit dem Titel „Law of the Journey" - „Gesetz der Reise" ist aus demselben Gummi hergestellt, aus dem auch die Schlauchboote bestehen, mit denen Millionen Flüchtlinge über das Mittelmeer gereist sind. „Viele Menschen verschwinden, Tausende. Viele Menschen und sogar Kinder haben ihr Leben verloren, auf einer Reise, die sie auf der Suche nach Freiheit, nach Sicherheit, nach irgendeiner Art von Schutz und Mitgefühl angetreten sind. Aber wenn sie dann in Europa ankommen, werden sie mit irgendwelchen Ausreden abgelehnt. Von Politikern, Gesetzen - sie werden einfach abgelehnt." Das Boot steht nun auf der Cockatoo Island, in einer ehemaligen Werft-Halle. Es ist ein zentrales Werk der Biennale, die vom 16. März bis 11. Juni in Sydney stattfinden wird.