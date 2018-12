Das Kollektiv „Zentrum für politische Schönheit" will den Äußerungen und Aktionen von Rechtsradikalen ein Gesicht geben. In etwa hundert Fällen will das Kollektiv Arbeitgeber von Menschen kontaktieren, die sie auf Demonstrationen rechtsgesinnter Organisationen gefilmt haben. So stellte es das Kollektiv am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin dar. Phillip Ruch, Gründer des Zentrums für politische Schönheit sagte: „Wir haben uns wochenlang, monatelang die Aufzeichnung der Ereignisse angesehen. Wir haben mit Sicherheit den größten Bilderfundus und tausende Gigabyte an Videomaterial gesammelt. Wir sind nach den Recherchen, und das sind wirklich intensive Recherchen, zu dem Schluss gekommen: Wer da mitgelaufen ist, der wollte gesehen werden. Sie machen das in heller Öffentlichkeit, die allermeisten. Es ist ganz klar zu sehen: es wird nicht versteckt. Wir wollen, dass andere von diesem Bekenntnis dieser Menschen erfahren. Wir wollen das Signal aussenden: Wir haben euch gesehen und es war kein Ausrutscher. Es ist uns nicht egal, was ihr mit unserer Stadt, mit unserem Land macht. Wir lassen uns das nicht gefallen." Auf der Webseite „Soko Chemnitz" sind seit Montag weitere 1500 Identitäten zu sehen. Ziel der Aktion sei jedoch nicht, zum Denunziantentum aufzurufen. Mitglied des Zentrums, Stefan Pelzer sagte: "Wir wollen einfach nur, dass die Leute, die das ununterbrochen in die Öffentlichkeit hinausposaunen, diese Meinung schon auch von denen, von ihrem direkten Umfeld dann damit konfrontiert werden. Wer es an 5.000 Leute im Internet rauströtet öffentlich, der muss damit rechnen, dass sein Arbeitgeber darauf hingewiesen wird. Meine Meinung." Die Seite der "Soko-Chemnitz" bietet den aufgelisteten Rechtsradikalen auch die Möglichkeit, sich von der Datenbank und der dazugehörigen Suchfunktion löschen zu lassen, allerdings nur, wenn sie vorher von ihren rechtsradikalen Ansichten abschwören und sich zu einer Liste von Prinzipien der Demokratie, der Toleranz und der Menschenrechte bekennen.