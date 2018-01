Seit Dienstag ist die "Consumer Electronic Show" in Las Vegas für das Publikum geöffnet. Und Tausende wollen sehen, was die Leitmesse für Unterhaltungselektronik zu bieten hat. 4.000 Firmen, darunter Hunderte Start-ups, buhlen bis zum 12. Januar um das Interesse von Medien, Kunden und Investoren. Riesige Fernseher und Computerbildschirme sind ebenso zu sehen wie vernetzte Autos, intelligente Fahrräder, schlaue Haushaltsgeräte und nützliche Roboter. Diese hier sind übrigens auf Fensterputzen spezialisiert. Expertin Lexy Savvides mit den aktuellen Trends des Jahres: "In diesem Jahr sind die Sprachassistenten und künstliche Intelligenz die großen Trends. Denken sie zum Beispiel an Alexa, den Google-Assistenten. Samsung hat einen eigenen Assistenten und auch LG hat einen, der ThinQ heißt. Mit diesen Assistenten kann man eine ganze Menge tun. Sie befinden sich in verschiedenen Geräten im Haushalt. Jetzt sprechen wir über intelligente Lautsprecher, aber wir sehen sie auch in Fernsehgeräten oder in Kühlschränken." Die elektronischen Assistenten helfen den Nutzern, Produkte zu bestellen, Freunde zu kontakten, per Sprachbefehl zu twittern oder Termine zu verwalten. Damit bieten sich ganz neue Möglichkeiten sagt Marketing-Experte Brian Miller: "Einmalig an dieser Anwendung ist die Flexibilität, die man hat. Man kann alles im Haus kontrollieren, wenn das über Google erkannt und gesteuert wird. Zum Beispiel, den Boden saugen, obwohl man nicht zu Hause ist. Man kann die Lichter ein- und ausschalten. Man kann seine Kinder über Kameras im Telefon oder Fernseher beobachten. Mit unserem Fernseher können wir alles machen." Altbekannte Dinge wie Drohnen werden natürlich immer besser, was auch ihre Einsatzmöglichkeiten vergrößert. Ob es allerdings jeder Roboter, der in Las Vegas vorgestellt wird, auch in den Haushalt der Menschen schaffen wird, darf bezweifelt werden.