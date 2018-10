Am Mittwoch heißt es wieder "Süßes oder Saures", denn es ist Halloween. Weltweit verkleiden sich Kinder als Hexen oder Zombies und wenn für die Kostüme einen Preis gäbe, hätte die 2-jährige Maya gute Chancen. Zusammen mit ihrer Schwester zog sie in der philippinischen Hauptstadt Manila von Haus zu Haus. Auch in Paris feiern die Menschen das Gruselfest. Und das Management des Fußballclubs Paris St. Germain nutzte die Gelegenheit, die Spieler einmal so richtig zu erschrecken. In England geht das Spektakel in eine andere Richtung. In der englischen Stadt York sorgte kürzlich ein riesiger Kürbis für Aufsehen. Ausgehöhlt machte er sich auch als Boot gut, wie dieses Video beweist.