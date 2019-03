Am Samstag füllten sich die Straßen von Venezuelas Hauptstadt Caracas sowohl mit Anhängern, als auch mit Gegnern von Nicolas Maduro. Beide Seiten hatten angesichts der wachsenden politischen Spannung und der anhaltend schwierigen Lebensumstände im Land zu Protesten aufgerufen. Am Donnerstag war es zu dem bisher schwerwiegendsten Stromausfall des Landes gekommen und auch am Wochenende war die Stromversorgung noch nicht wieder einwandfrei hergestellt. Bei einer Kundgebung machte Präsident Maduro die USA für die Ausfälle verantwortlich. "Es handelt sich laut unserer Experten um elektromagnetische Angriffe, auf die Übertragungsleitungen, die die Verbindung im ganzen Land sabotieren." Nur die USA verfügen über die hierzu notwendige Technologie, sagte Maduro. Ebenso beschuldigt Maduro die USA den Oppositionsführer Juan Guaidó zu unterstützen, um sich einen Zugriff auf die Ölreserven des Landes zu sichern. Auch Guaidó, der sich Ende Januar zum Übergangspräsidenten erklärt hatte, demonstrierte am Samstag in der Hauptstadt. Weil seine Anhänger daran gehindert worden waren eine Bühne zu errichten, kletterte Guaidó auf ein Auto, um sich an die Masse zu wenden. "Das Regime will uns klein kriegen Brüder und Schwestern. Und es stimmt, der Weg bis hierher war sehr lang, aber wir werden nicht nachgeben, wir werden weiter mit der Hoffnung auf Freiheit auf die Straße gehen." Guaidó rief die Menschen im ganzen Land auf, nach Caracas zu kommen um gegen Präsident Maduro zu demonstrieren. Aus Sicht der Opposition sind die massiven Stromausfälle nicht die Folge eines Anschlags, sondern ein Resultat von jahrelanger Korruption und Misswirtschaft.