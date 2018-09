Der Hitlergrußes eines Wolfes vor dem Kopf von Karl Marx. Das war am Donnerstag kein Fall für den Staatsanwalt, sondern Teil einer Kunstaktion. Mit seinen Bronze-Wölfen hat der Brandenburger Künstler Rainer Opolka in Chemnitz gegen zunehmenden Hass und gegen Gewalt protestiert. Bei der eintägigen Aktion waren zehn riesige Bronze-Wölfe zu sehen, von denen fünf eine Pfote zum Hitlergruß erhoben haben. Andere greifen sie an und wieder andere hecheln mit verbundenen Augen an der Leine. Umrahmt wird das Ganze mit Großplakaten, die Sprüche tragen wie: "Wo gehetzt wird, wird später auch getreten!" Für Opolka steht der Hitler-Gruß für eine Gesellschaft, die für Millionen Tote und viel Leid verantwortlich ist. "Und die zentrale Geste war der Hitlergruß. Und diesen Hitlergruß will ich nie wieder sehen. Das ist in Deutschland auch zu Recht verboten und gehört nach meinem Dafürhalten hart bestraft." Kritik hat der Künstler auch für Verfassungsschutzpräsident Maaßen und Bundesinnenminister Seehofer. "Also Herr Maaßen hat ja formuliert, es hätte hier so Fake News gegeben. Inzwischen ist ja glaube ich zweifelsfrei bewiesen, all diese Aufnahmen waren echt. Und wenn Herr Seehofer formuliert, die Migration ist die Mutter aller Probleme, dann hat Herr Seehofer ja möglicherweise vergessen, dass wir in Deutschland von 33 bis 45 ein Regime hatten, das den schlimmsten Krieg in der Geschichte der Menschheit hervorgebracht hat." Am Tage der Kunstaktion hatte das Amtgericht Chemnitz in einem ersten Schnellverfahren einen Mann verurteilt, der am 1. September nach einer Demonstration in der Chemnitzer Innenstadt den Hitlergruß gezeigt und einen Polizeibeamten angegriffen hatte.