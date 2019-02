Was macht die Plasteflasche im Wasser? Mittlerweile findet sich Mikroplastik auch in Flüssen - Forscher der Bundesanstalt für Gewässerkunde versuchen unter anderem hier am Rhein, dieser Art von Umweltverschmutzung auf den Grund zu gehen. Wissenschaftlerin Friederike Stock sagt dieser Tage in Koblenz, man habe hier gerade eine Wasserprobe aus dem Rhein entnommen und bemühe sich, mit vielen Proben an verschiedenen Orten zu erfahren, wie viel Plastikpartikel sich in deutschen Flüssen finden lassen. O-Ton: "Plastik sollte natürlich nicht in der Umwelt sein. Das Problem, es kommt trotzdem in die Umwelt und dadurch, dass es ein Stoff ist, der mehrere Hundert Jahre in der Umwelt bleibt, kriegen wir es auch nicht mehr raus. Gerade dieses kleine Mikroplastik, wenn es einmal in der Umwelt ist, dann kann man es nicht mehr rausbekommen. Und für die Gesundheit ist es natürlich nicht gut. Wir wissen von Studien vor allem mit Organismen, dass Organismen es aufnehmen, zum Teil auch wieder ausscheiden. Für den Menschen wissen wir noch nicht, was die genauen Risiken sind und auch für Fische oder kleinere Organismen wissen wir noch nicht genau, was sind die Effekte, außer, dass es aufgenommen wird." Plastik-Müll ist auch ein Thema für Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Sie hat am Mittwoch in Berlin einen Runden Tisch von Vertretern des Lebensmittelhandels, Lebensmittelherstellern und Verbänden zum Dialog über eine Verringerung von Plastikverpackungen empfangen. Der Runde Tisch soll eine Kampagne des Bundesumweltministeriums begleiten, mit dem Motto "Nein zur Wegwerfgesellschaft". Forscherin Friederike Stock und ihr Team vermuten übrigens, dass die Mikroplastikkonzentration in Gewässerproben sogar eher unterschätzt werde: O-Ton: "Ja, das sieht man ganz deutlich. Wir haben hier in verschiedenen Farben Partikel, runde, kantige, das ist also viel Plastik, was wir im Wasser vorfinden. Wenig untersucht sind bisher die Auswirkungen der zunehmenden Mikroplastik-Konzentration auf die Nahrungskette. Was passiert z.B. mit Fischen, wenn sie Mikroplastik fressen? Und was wiederum mit den Menschen, die diese Fische essen? Hier gibt es offenbar viel zu erforschen.