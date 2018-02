Autogrammwünschen ihrer Fans wird sie in nächster Zeit wohl nicht nachkommen können. Lady Gaga hat das Finale ihrer Europa-Tour abgesagt. Die Pop-Sängerin hatte einen Teil ihrer Joanne World Tour in Europa bereits hinter sich gebracht, nun verzichtet sie, nach eigenen Angaben krankheitsbedingt, auf die letzten zehn Konzerte. Die Sängerin von Songs wie "Born this Way" und ihr Team veröffentlichten die Absage am Samstag auf Twitter. Sie habe "starke Schmerzen" und könne deswegen nicht wie geplant auftreten. Derzeit befinde sie sich in medizinischer Behandlung. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte die Künstlerin bekannt gegeben, sie leide unter Fibromyalgie, eine Krankheit, die mit Schmerzen, Müdigkeit und kognitiven Beeinträchtigungen einhergeht. Die Absage ist bereits die zweite innerhalb von sechs Monaten.